Если вы действительно ищете лучшее для своего ребенка, то я искренне советую монтессори центр Солнечный город! Мы познакомились с ним 2 года назад. До этого о системе Монтессори слышала поверхностно. Но когда пришли -влюбились! Люди, которые здесь работают обожают, чувствуют и понимают детей. Грамотно выстроенная система помогает детям правильно развиваться, чувствовать себя взрослыми, ведь тут они учатся всему всему с раннего возраста. Приходите и посмотрите сами! А еще в этом году наш сын идет в 1й класс в школу Солнечного города!