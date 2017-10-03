Монтессори-пространство для детей от года до десяти лет
«Прекрасное Зеленое» – это единое образовательное пространство для детей и взрослых. Уже 10 лет мы работаем по системе Монтессори, стараясь следовать главным принципам монтессори-педагогики. Это — уникальная методика, названная по имени ее автора – известного итальянского педагога-гуманиста Марии Монтессори. Занятия всех ступеней проходят в специально оборудованной монтессори-среде, которая направлена на естественное и гармоничное развитие каждого ребенка.
Новая загородная монтессори школа для детей 6-9 лет. Открыт набор!
Начальная монтессори-школа «Прекрасное Зеленое» для детей 6-10 лет -это пространство для естественного и гармоничного развития и обучения детей. В нашей школе сбалансированно сочетается гуманистический подход к образованию, раскрытие индивидуальности каждого ребенка и полное освоение программы начальной школы, согласно федеральному стандарту об образовании.Подробнее
Новое в программе
Новый курс «Зеленая школа» Опыты и эксперименты для детей 6-10 лет
Основана на психологии восприятия возраста, включает консультации логопеда и нейропсихолога. 2 раза в неделю по 2 часа.Подробнее
Новая группа “Английский язык”
Программа развития разговорного языка и понимания разговорной речи.Записаться
О нас пишут отзывы
Если вы действительно ищете лучшее для своего ребенка, то я искренне советую монтессори центр Солнечный город! Мы познакомились с ним 2 года назад. До этого о системе Монтессори слышала поверхностно. Но когда пришли -влюбились! Люди, которые здесь работают обожают, чувствуют и понимают детей. Грамотно выстроенная система помогает детям правильно развиваться, чувствовать себя взрослыми, ведь тут они учатся всему всему с раннего возраста. Приходите и посмотрите сами! А еще в этом году наш сын идет в 1й класс в школу Солнечного города!Перейти
Хочу сказать, что эти занятия уникальны. Дети начинают мыслить масштабно: разрабатывают модели поездов, мостов, самолетов, даже конструкцию цветов! Ведет занятия удивительный преподаватель, для которого дело, которым он занимается - его жизнь. Он вдохновляет детей, родителей ,и те, кто занимался у него, уже не будут прежними и конструкторы лего будут чем-то большим, чем просто игрушки для детей. Я сама была на занятиях, строила и знаю, о чем говорю. Приходите в школу в Ховрино, не пожалеете!Перейти
Мы с мужем давно задумывались об особенном образовании для нашей Анастасии, поэтому ходили в Монтессори садик, и в 6 лет решили попробовать год в Монтессори школе Прекрасное зеленое. Как оказалось, это было очень правильное и своевременное решение. 2020 все расставил на свои места. Мы очень довольны своим выбором и надеемся что школа Прекрасное Зеленое вырастет вместе с нами до окончания старшей.Перейти